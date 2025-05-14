Когда же прозвучит последний звонок в школах Одессы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на страницу Александра Лончака.

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Какая дата последнего звонка в Одессе

Подходит к завершению 2024 – 2025 учебный год и школы Украины определились с датами последнего звонка.

В Одессе и Одесской области в целом учебный процесс завершится 30 мая.

Директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак сообщил, что это единственная дата для школ всего региона.

Сообщаю, что образовательный процесс в Одесской области планируется завершить 30 мая. Подчеркну, что это единственная дата для школ всей области. Как и в прошлом году .... У нас не было затяжных перерывов в образовательном процессе, чтобы наверстывать летом. Времени для отдыха детям будет достаточно

– сообщил глава региона.

Он отметил, что в июне, традиционно, для школьников организуют оздоровительную кампанию, там где позволяют безопасные условия. Также в школах будут проводить НМТ, индивидуальные/групповые консультации по предметам и тому подобное.

Относительно праздника ко Дню последнего звонка, то из соображений безопасности формат его проведения учебные заведения будут выбирать индивидуально, под личную ответственность каждого руководителя. И только там, где есть укрытие.

Относительно праздника Последнего звонка. Для каждого из нас этот день имеет свое значение. Для детей – это новый чемодан знаний за плечами, для учителей – гордость за достижения своих учеников, для родителей – момент, когда их дети становятся взрослее на год,

– отметил Лончак.

Директор Департамента отметил, что в течение июня выпускники девятых и одиннадцатых классов получат документы об образовании. А будущие абитуриенты уже активно готовятся к сдаче национального мультипредметного теста.

Для всех школьников каникулы начнутся с 1 июня и продлятся до 31 августа.

О каникулах последний звонок и начало каникул в других городах Украины, как вот в Днепре, 24 Канал писал ранее.