Педагогический совет школы в рамках этого периода определяет структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, каникул и тому подобное. Об этом "Нашему городу" рассказала заместитель начальника отдела образовательной деятельности управления общего среднего образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Сокур, отмечает 24 Канал.

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Когда каникулы в школах Днепра 2025 году

Чиновница уточнила, что продолжительность каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Сокур при этом добавила: учитывая обращение руководителей коммунальных школ Днепровского городского совета и родителей учеников, этот учебный год для школьников планируют завершить 30 мая 2025 года.

31 мая 2025 года для учащихся коммунальных учреждений общего среднего образования Днепровского городского совета начнутся летние каникулы,

– сообщила чиновница.

В июне выпускники, которые планируют продолжить обучение в вузах Украины, будут сдавать НМТ, а для младших школьников в городе организуют отдых и досуг в пришкольных лагерях.

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Отметим, что в течение этого учебного года ученики в Днепре ходили на осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2024, на зимние – с 25 декабря по 7 января 2025, на весенние – с 31 марта по 6 апреля 2025.