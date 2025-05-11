Отдыхать дети будут в течение трех месяцев. Об этом Терену сообщила начальница городского управления образования и науки Ольга Похиляк, отмечает 24 Канал.

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Когда будут летние каникулы в школах Тернополя

Летние каникулы продлятся до 1 сентября. Соответствующие даты касаются всех школ города.

В большинстве общин Тернопольской области последний звонок также прозвучит 30 мая. Однако в некоторых школах – в начале июня, сообщила директор Департамента образования и науки Тернопольской ОВА Ольга Хома.

Большая часть территориальных общин завершает учебный год 30 мая. Однако есть те, в которых учебный год заканчивается 3, 4, 5 или 6 июня. Это обусловлено тем, что некоторые школы имели длинные зимние каникулы, карантин или случаи, через которые учебный год заканчивается позже,

– говорит Ольга Хома.

Так, в Мельнице-Подольской общине обучение в школах завершится 3 июня. В Нагирянской и Белецкой – 4 июня. В Скала-Подольской – 5 июня. В Подволочиской, Монастыриской, Чертковской, Вишневецкой – 6 июня.

Летние каникулы во всех школах Тернопольской области продлятся до 1 сентября.