Педагогічна рада школи у межах цього періоду визначає структуру й тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, канікул тощо. Про це "Нашому місту" розповіла заступниця начальника відділу освітньої діяльності управління загальної середньої освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Сокур, зазначає 24 Канал.

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Коли канікули у школах Дніпра 2025

Чиновниця уточнила, що тривалість канікул упродовж навчального року не може становити менше ніж 30 календарних днів.

Сокур при цьому додала: враховуючи звернення керівників комунальних шкіл Дніпровської міської ради та батьків учнів, цей навчальний рік для школярів планують завершити 30 травня 2025 року.

31 травня 2025 року для учнів комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради розпочнуться літні канікули,

– повідомила чиновниця.

У червні випускники, які планують продовжити навчання у вишах України, складатимуть НМТ, а для молодших школярів у місті організують відпочинок і дозвілля у пришкільних таборах.

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Зазначимо, що впродовж цього навчального року учні у Дніпрі ходили на осінні канікули з 26 жовтня по 3 листопада 2024, на зимові – з 25 грудня по 7 січня 2025, на весняні – з 31 березня по 6 квітня 2025.