Коли ж пролунає останній дзвоник у школах Одеси, розповідає 24 Канал, посилаючись на сторінку Олександра Лончака.

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Яка дата останнього дзвоника в Одесі

Добігає до завершення 2024 – 2025 навчальний рік і школи України визначилися з датами останнього дзвоника.

В Одесі та Одещині загалом навчальний процес завершиться 30 травня.

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак повідомив, що це єдина дата для шкіл всього регіону.

Повідомляю, що освітній процес на Одещині планується завершити 30 травня. Наголошу, що це єдина дата для шкіл всієї області. Як і минулого року…. У нас не було затяжних перерв в освітньому процесі, щоб надолужувати влітку. Часу для відпочинку дітям буде вдосталь

– повідомив очільник.

Він наголосив, що у червні, традиційно, для школярів організують оздоровчу кампанію, там де дозволяють безпекові умови. Також у школах будуть проводити НМТ, індивідуальні/групові консультації з предметів тощо.

Стосовно свята до Дня останнього дзвоника, то з міркувань безпеки формат його проведення заклади освіти обиратимуть індивідуально, під особисту відповідальність кожного керівника. І тільки там, де є укриття.

Стосовно свята Останнього дзвоника. Для кожного з нас цей день має своє значення. Для дітей – це нова валіза знань за плечима, для вчителів – гордість за досягнення своїх учнів, для батьків – мить, коли їхні діти стають дорослішими на рік,

– зазначив Лончак.

Директор Департаменту зазначив, що протягом червня випускники дев’ятих та одинадцятих класів отримають документи про освіту. А майбутні абітурієнти вже активно готуються до здачі національного мультипредметного тесту.

Для всіх школярів канікули розпочнуться з 1 червня і триватимуть до 31 серпня.

Про канікули останній дзвоник та початок канікул в інших містах України, як от у Дніпрі, 24 Канал писав раніше.