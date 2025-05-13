24 Канал розповідає про всі етапи та нюанси, які повинні знати цьогорічні вступники, які складають тестування.

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Цьогоріч учасники НМТ складатимуть загалом чотири предмети. Три будуть обов'язкові і один – на вибір.

Обов'язкові такі:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України.

Обрати четвертим предметом можна було з такого переліку:

  • українська література;
  • іноземна мова;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія;
  • біологія.

Національний мультипредметний тест у 2025 році відбуватиметься у межах основної і додаткової сесій. Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня; додаткова – упродовж 14 – 25 липня. Тестування відбуватиметься онлайн у спеціально створених екзаменаційних центрах.

На складання НМТ-2025 передбачили 4 години, які поділені на два блоки. Перші дві години виділяють на тести з української мови та математики. Потім буде перерва на 20 хвилин. А наступні дві години – робота з завданнями з історії України та предмета за вибором.

Організатори наголошують, що розподіляти час на виконання завдань у межах одного блоку випускники можуть на власний розсуд. Змінювати перерозподіл часу між блоками не можна. Під час 20-хвилинної перерви учасники зможуть перекусити.


Основні дати НМТ-2025 / УЦОЯО

Реєстрація на тестування також тривала у межах двох етапів. Основний відбувався протягом 6 березня – 3 квітня 2025 року; додатковий розпочався 9 травня і триває до 14 травня.

У межах основного періоду реєстрації 312 тисяч осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ. Зокрема, 234 841 цьогорічних і 77 649 торішніх випускників. Серед них 292 419 мають намір складати тестування в Україні, а 20 071 – за кордоном.

Цікаво! Найпопулярніший вибірковий предмет – англійська мова.

За кордоном тимчасові екзаменаційні центри створять у 57 містах 32 країн. Відбуватиметься основна сесія тестування попередньо у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція. Детальніше тут.

У запрошеннях на тестування зазначили дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

Зверніть увагу! Інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначили за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ. В УЦОЯО радять заздалегідь ознайомитися із запрошенням і спланувати маршрут до ТЕЦ. Запізнення на тестування недопустиме.

Аби скласти НМТ, необхідно набрати не менше ніж 15% від загальної кількості тестових балів. Мінімальні та максимальні бали з кожного предмета такі:

  • українська мова – 7 – 45;
  • українська література – 7 – 45;
  • математика – 5 – 32;
  • історія України – 8 – 54;
  • іноземна мова – 5 – 35;
  • біологія – 7 – 46;
  • фізика – 5 – 32;
  • хімія – 6 – 40;
  • географія – 7 – 46.

Перша цифра, мінімальна, дорівнює 100 балам, а друга – 200.

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Після складання тестування з усіх чотирьох предметів вступник побачить свої результати на сторінці учасника тестування. Далі ці бали треба перевести в конкурсний бал за шкалою 100 – 200 з допомогою таблиці переведення тестових балів НМТ. Це дозволить одразу після іспитів зорієнтуватися у власних шансах на вступ.

Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою. Її розраховують на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, української літератури, географії, біології, фізики, хімії та іноземної мови у шкалу 100 – 200.

Важливо! Учасники основної сесії НМТ дізнаються офіційні результати до 4 липня, а додаткової – до 30 липня у своєму електронному кабінеті УЦОЯО.

Цьогоріч для учасників національного мультитесту підготували інші завдання, ніж були 2024 року. Але структура тестів не відрізнятиметься від торішньої. Як і складність, і типи тестових завдань. Єдину відмінність учасники НМТ побачать у тестах з історії України. Тепер питання стосуються всього переліку тем, окреслених у програмі ЗНО з історії України.

Тести НМТ-2025 будуть доступні і мовами національних меншин: кримськотатарською, польською, угорською та румунською. Але це стосується немовних тестів.

Зверніть увагу! З 2025 року українці послуговуються вже чинним правописом, а не його попередньою версією. Тож учасникам НМТ 2025 року треба бути до цього готовими.

Чернетку зі собою з тестування забрати не можна. Її треба повернути працівникам екзаменаційного центру.

На НМТ-2025 з таких предметів як математика, фізика та хімія будуть доступні довідкові матеріали. Вони розміщені у програмі та відкриватимуться в окремій вкладці. Організатори радять з довідковими матеріалами ознайомитися завчасно, щоб спланувати тактику роботи з ними. Детальніше про ці матеріали ми писали тут.

Якщо під час проведення тесту в Україні лунатиме повітряна тривога, іспити призупинятимуть. Час проходження тестування при цьому зупинятимуть. Під час тривоги учасники мають взяти найнеобхідніше й негайно спуститися в укриття. Тестування поновлять лише після закінчення загрози. Якщо тривога затягнеться на 2,5 години і більше, учасникам НМТ запропонують скласти іспит під час додаткової сесії.

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Якщо результат учасника анулювали через порушення ним процедур тестування, то він не зможе взяти участь у додатковій сесії. Якщо учасник отримав незадовільний результат, теж не зможе перескласти тестування.

Однак якщо вступник не зміг отримати фінальний бал з поважних причин, він зможе прийти на додаткову сесію. Поважними, до прикладу, є такі причини: довготривала повітряна тривога, погане самопочуття в тимчасовому екзаменаційному центрі, технічні проблеми, які не змогли вирішити, інші форс-мажорні обставини, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Якщо це трапилося прямо в пункті, потрібно написати заяву на місці. Звичайне запізнення – не поважна причина. Але якщо учасник запізнився через те, що виїжджав з тимчасово окупованої території, – поважна.

Важливо! Анулюють результати тестування також за списування, наявність у вступника будь-яких засобів технічного зв'язку або їхніх частин. Розмови – це теж грубе порушення правил, які не дозволять учасникові завершити тестування та отримати результат. Порушенням буде також невиконання вимог працівників тимчасового екзаменаційного центру.

Що важливо, допуск до ТЕЦ припинятимуть за 5 хвилин до початку іспиту.

Зазначимо, що вступник, який успішно зареєструвався на національний мультипредметний тест у 2025 році, має право відмовитися від участі в іспиті. При цьому подати до відповідного регіонального центру заяву про скасування реєстрації.