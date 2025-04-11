Але найбільшим недоліком НМТ є те, що в межах чотирьох годин потрібно пройти оцінювання з чотирьох предметів. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко "Освіторії", зазначає 24 Канал.

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Коли повернуть ЗНО в Україні

Однак вищезгадний формат створює, за словами Вакуленко, величезне навантаження на вступників.

Як і певне обмеження щодо змісту тестів, які ми можемо пропонувати. До прикладу, розгорнуту форму відповіді навіть не розглядаємо – на неї неможливо викроїти час,

– додала вона.

І уточнила, що ці обмеження пов'язані виключно з повномасштабною війною в Україні. Адже є учасники, яким потрібно добратися на НМТ із прифронтових, тимчасово окупованих територій і з територій, де тривають бойові дії. І зробити це не один раз.

Вакуленко також зауважила, що є складнощі і для вступників, які перебувають за кордоном і хочуть пройти тестування. Однак складнощі неуникні.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Але треба розуміти: коли ми здобудемо нашу довгоочікувану перемогу – одразу обмеження не зникнуть. Заклади освіти не одразу відновлять повноцінне функціонування, як і не всі вступники швидко повернуться в Україну. Тому ми хотіли б мати якісніший довгостроковий формат вступних випробувань,

– зазначила очільниця УЦОЯО.

І додала, що НМТ прекрасно виконує функцію відбору до вишів. Але УЦОЯО засмучує відсутність зворотного зв'язку із закладами освіти. А також повідомлення про те, що є завдання, надзвичайно важливі для освітнього процесу – завдання на доведення чи завдання з розгорнутою відповіддю чи багатокрокові задачі з математики.

Але цей компонент стане можливим тільки за більш-менш стабільної схеми існування суспільства і держави. Ми хочемо до нього повернутися, але коли це станеться – нам скаже поточна ситуація та її динаміка,

– резюмувала Вакуленко.

Раніше ми розповідали, де учаснику НМТ-2025 знайти дані про місце та дату складання тестування.