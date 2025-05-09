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Освіта Освіта в Україні Шок і збентеження: як одинадцятикласники реагують на дати складання НМТ
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Шок і збентеження: як одинадцятикласники реагують на дати складання НМТ

Марія Волошин
Основні тези
  • Учасники основної сесії НМТ у 2025 році отримали запрошення на тестування.
  • Запрошення розміщені у персональних кабінетах учасників.
  • Як реагують одинадцятикласники на дати тестування, дивіться у новині.
НМТ-2025 - як реагують одинадцятикласники на дати тестування
Реакції одинадцятикласників на дати НМТ / Колаж Освіта 24

Учасники основної сесії НМТ у 2025 році вже отримали запрошення на тестування. Їх розмістили у персональних кабінетах.

При цьому це запрошення треба було завантажити. 24 Канал розповідає, як реагували одинадцятикласники, коли побачили дату складання НМТ.

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Які дані є у запрошенні на НМТ

У запрошеннях на тестування зазначили дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

Важливо! Інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначили за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

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Як реагують одинадцятикласники на дати НМТ

Одинадцятикласники у тіктоці емоційно діляться датами проходження тестування.

Є такі, хто просить, аби день тестування не збігся з їхнім днем народження.

@helloaann що у вас по датах? тгк HELLOANN #helloann #нмт #українськийтікток #датанмт #studytok #історія ♬ Piano famous song Chopin Deep deep clear beauty - RYOpianoforte

Хтось – у шоковому стані.

@mkq_rin і плюси, і мінуси, жесть #нмт #україна #навчання #вступ2025 #вступ ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator
@yanakorovitska Просто я і моя потужна удача#репетиторзматематики #репетиторонлайн #математика #нмтматематика #нмт2025 #зно #репетиторзматематикионлайн #урокиматематикионлайн #урокиматематикионлайн #репетитрзматематики #репетитор ♬ Originalton - %

Також учасники діляться моментом, коли відразу зі стартом дати отримання запрошень кинулись перевіряти свої кабінети, але система "не витримала" навантаження і "попросила" почекати.

@yasssska_ ну куда #нмт #освіта #ukraine ♬ sonido original - Cumbia Mix Mx ️

Є учасники, які хотіли скласти НМТ швидше ніж доведеться, однак ставляться до цього з гумором.