У цей час, до слова, триває додаткова реєстрація на НМТ у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Чи можна ще виправити помилки і зареєструватися на НМТ

Тим, хто хоче стати учасником НМТ, в УЦОЯО радять прочитати повідомлення у своєму персональному кабінеті, адже в ньому зазначено причину відмови: надання недостовірної інформації, або надання копій не всіх потрібних документів, або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства.

Якнайшвидше виправте свої помилки – і зможете взяти участь в НМТ,

– наголошують у Центрі.

Зверніть увагу! Повторно створювати персональний кабінет не треба. Завантажити копії документів, які стали підставою для відмови, доопрацювати інформацію та надіслати їх на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно в кабінеті, створеному під час реєстрації в основний період.

У Центрі при цьому наголошують: лише вчасне доопрацювання та повторне подання документів відповідно до вимог дасть змогу успішно зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ.