В настоящее время, к слову, продолжается дополнительная регистрация на НМТ в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Можно ли еще исправить ошибки и зарегистрироваться на НМТ

Тем, кто хочет стать участником НМТ, в УЦОКО советуют прочитать сообщение в своем персональном кабинете, ведь в нем указана причина отказа: предоставление недостоверной информации, или предоставление копий не всех нужных документов, или предоставление копий документов, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Как можно быстрее исправьте свои ошибки – и сможете принять участие в НМТ,

– отмечают в Центре.

Обратите внимание! Повторно создавать персональный кабинет не надо. Скачать копии документов, которые стали основанием для отказа, доработать информацию и отправить их на обработку в региональный центр оценивания качества образования нужно в кабинете, созданном во время регистрации в основной период.

В Центре при этом отмечают: только своевременная доработка и повторная подача документов в соответствии с требованиями позволит успешно зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях НМТ.