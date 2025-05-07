Поэтому все эти зарегистрированные участники и участницы могут уже загрузить свое приглашение. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Украинский центр оценивания качества образования.
Смотрите также В МОН рассказали, уменьшается ли количество поступающих в Украине
Какие данные есть в приглашении на НМТ
В приглашениях на тестирование отметили дату и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), в котором будет проходить тестирование.
Обратите внимание! Информация о месте тестирования предназначена только для участников НМТ. УЦОКО призывает воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных другим.
Для участников, которые будут участвовать в НМТ в Украине, начало тестирования отметили по киевскому времени. Зато для тех, кто будет проходить НМТ за рубежом, – в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ.
Советуем заранее ознакомиться с приглашением и спланировать маршрут к ТЭЦ. Опоздание на тестирование недопустимо, независимо от причины,
– отмечают в Центре.
Смотрите также Остановят ли проведение НМТ в случае воздушной тревоги
Что известно об НМТ в 2025 году
- В 2025 году основная сессия НМТ начнется 14 мая.
- Знания выпускников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными, а один – на выбор.
- Самым популярным предметом на выбор среди участников стали иностранные языки.
- Дополнительный период регистрации на НМТ-2025 продлится с 9 по 14 мая.
- Структура и сложность тестов НМТ останутся такими же, как в прошлом году. Исключение – тесты по истории Украины, которые теперь охватывают все темы.