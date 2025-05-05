Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в эфире телеканала "Киев 24". Во время тревоги участники должны взять самое необходимое и немедленно спуститься в укрытие.

Смотрите также Когда участники НМТ получат приглашение на тестирование

Как действовать участникам НМТ в случае объявления тревоги

Тестирование возобновят только после окончания угрозы. Если тревога затянется на 2,5 часа и более, участникам НМТ предложат сдать экзамен во время дополнительной сессии.

Опыт предыдущих лет показывает, что если есть такая техническая возможность, то большинство поступающих хотят завершить тест в тот же день, даже после длительной тревоги. Все зависит от ситуации на месте,

– отметила Вакуленко.

Заметим, что основная сессия НМТ стартует уже 14 мая. Участники основной сессии тестирования смогут загрузить приглашение на тестирование с 4 до 7 мая в своих персональных кабинетах.

В УЦОКО также рассказали, что на локациях сдачи тестирования будут места для личных вещей. Смартфоны, смарт-часы, воду и еду участники будут оставлять там. Пить воду можно в любое время, но не возле компьютера.

Вакуленко также советует не искать задания в соцсетях. Тесты будут индивидуальные и не будут повторяться.

Для допуска к тестированию надо иметь документ, удостоверяющий личность, и сертификат участника НМТ. Все остальное – кроме ручки, воды и перекуса – предоставят на месте.

Ранее в МОН рассказали детали вступительной кампании 2025 года.