Регистрация заявлений для участия в конкурсном отборе начинается 19 июля. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Украинскому Радио, отмечает 24 Канал.

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Какие детали вступительной кампании стоит помнить

В МОН советуют ознакомиться с системой кабинетов.

Важно, потому что в этом году там предполагается 15 приоритетов. 15 приоритетов – это означает комбинация заведения высшего образования и образовательной программы. Один приоритет – это выбирается образовательная программа в конкретном заведении. И эти заявления на участие в конкурсном отборе, то есть эти приоритеты, устанавливаются в третьей неделе июля,

– рассказал чиновник.

И добавил, что рейтинговые списки формируют уже в начале августа.

Самая важная вещь – образовательная программа и заведение высшего образования,

– уточнил он.

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Можно ли одновременно подавать заявления в несколько вузов

Подавать одновременно заявления в несколько вузов можно.

Как раз в электронном кабинете выставляете определенные свои приоритеты. Там предусмотрено 15 приоритетов. То есть выбор очень большой. Там все высшие учебные заведения Украины,

– говорит Винницкий.

При этом он предупредил, что очень часто бакалаврские программы предлагают колледжи, поэтому поступающим стоит быть внимательными.

Чем выше балл, тем больше шансы поступить именно туда, куда ты хочешь,

– уточнил заместитель министра.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины сократило лицензионные объемы для 195 вузов на образовательный уровень бакалавра.