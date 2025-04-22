Приобретают популярность также инженерные. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Украинскому Радио, отмечает 24 Канал.

Смотрите также В МОН спрогнозировали количество нынешних абитуриентов в вузы в этом году

Какие специальности выбирают абитуриенты

Чиновник рассказал, что в прошлом году самыми популярными были 5 специальностей компьютерных наук. Говорится, в частности, о таких как кибербезопасность, программное обеспечение и сами компьютерные науки. Все они создали достаточно мощный спрос на изучение компьютерных наук.

Но на традиционные фундаментальные естественные науки, к сожалению, мало желающих. И чтобы немного стимулировать как раз поступление на эти специальности и дать определенные преимущества тем ученикам, которые хорошо учат физику и химию, на эти предметы и есть повышенный коэффициент при расчете вступительного балла,

– сообщил Винницкий.

Но МОН предполагает, что большинство украинских абитуриентов четвертым предметом будет выбирать английский язык. Так было и в предыдущие годы.

Это неплохо, это элемент нашей интернационализации, нашей европейской интеграции. Но четвертым предметом может быть выбран иностранный язык, физика, химия, биология. Биология обязательна преимущественно для тех, которые поступают на медицину. География. Есть достаточно большой перечень предметов, которые могут быть выбраны как четвертый. И еще украинская литература есть,

– отметил чиновник.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины сократило лицензионные объемы для 195 вузов на образовательный уровень бакалавра.