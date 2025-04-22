Реєстрація заяв для участі в конкурсному відборі починається 19 липня. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв'ю Українському Радіо, зазначає 24 Канал.
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Які деталі вступної кампанії варто пам'ятати
У МОН радять ознайомитися зі системою кабінетів.
Важливо, тому що цього року там передбачається 15 пріоритетів. 15 пріоритетів – це означає комбінація закладу вищої освіти і освітньої програми. Один пріоритет – це обирається освітня програма в конкретному закладі. І ці заяви на участь у конкурсному відборі, тобто ці пріоритети, встановлюються в третьому тижні липня,
– розповів посадовець.
І додав, що рейтингові списки формують вже на початку серпня.
Найважливіша річ – освітня програма і заклад вищої освіти,
– уточнив він.
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Чи можна одночасно подавати заяви у кілька вишів
Подавати одночасно заяви у кілька вишів можна.
Якраз в електронному кабінеті виставляєте певні свої пріоритети. Там передбачено 15 пріоритетів. Тобто вибір є дуже великий. Там усі заклади вищої освіти України,
– каже Винницький.
При цьому він попередив, що дуже часто бакалаврські програми пропонують коледжі, тому вступникам варто бути уважними.
Чим вищий бал, тим більші шанси вступити саме туди, куди ти хочеш,
– уточнив заступник міністра.
Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України скоротило ліцензійні обсяги для 195 вишів на освітній рівень бакалавра.