Реєстрація заяв для участі в конкурсному відборі починається 19 липня. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв'ю Українському Радіо, зазначає 24 Канал.

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Які деталі вступної кампанії варто пам'ятати

У МОН радять ознайомитися зі системою кабінетів.

Важливо, тому що цього року там передбачається 15 пріоритетів. 15 пріоритетів – це означає комбінація закладу вищої освіти і освітньої програми. Один пріоритет – це обирається освітня програма в конкретному закладі. І ці заяви на участь у конкурсному відборі, тобто ці пріоритети, встановлюються в третьому тижні липня,

– розповів посадовець.

І додав, що рейтингові списки формують вже на початку серпня.

Найважливіша річ – освітня програма і заклад вищої освіти,

– уточнив він.

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Чи можна одночасно подавати заяви у кілька вишів

Подавати одночасно заяви у кілька вишів можна.

Якраз в електронному кабінеті виставляєте певні свої пріоритети. Там передбачено 15 пріоритетів. Тобто вибір є дуже великий. Там усі заклади вищої освіти України,

– каже Винницький.

При цьому він попередив, що дуже часто бакалаврські програми пропонують коледжі, тому вступникам варто бути уважними.

Чим вищий бал, тим більші шанси вступити саме туди, куди ти хочеш,

– уточнив заступник міністра.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України скоротило ліцензійні обсяги для 195 вишів на освітній рівень бакалавра.