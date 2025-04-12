Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві кажуть, що це рішення не вплине на доступність вищої освіти для вступників, адже кількість робочих місць викладачів залежить не від ліцензійного обсягу, а від реальної кількості студентів.

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Міносвіти скоротило ліцензійні обсяги набору студентів

Це нововведення має допомогти узгодити реальну та задекларовану спроможність закладів освіти.

Відповідно до ліцензійних вимог заклади освіти зобов'язані повідомляти МОН у разі істотних змін у кадровому складі або інших фактів, на підставі яких їм було видано ліцензію. Саме це закладено в принцип безстрокового ліцензування,

– повідомили у відомстві.

Заступник очільника МОН Михайло Винницький при цьому заявив: коли в закладу ліцензія на 2700 місць, а набір протягом кількох років не перевищує 400 вступників – це дискредитує всю систему. Тож МОН зобов'язане звузити обсяг до реалістичного рівня.

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Коригування відбулось на основі аналізу фактичного набору студентів у попередні роки. Посадовець каже, що у низці ЗВО набір на окремі програми або взагалі не проводять, або кількість студентів становить менше ніж половину від визначеного ліцензованого обсягу.

Насамперед йдеться про філії, що не здійснюють набір студентів, а також про приватні ЗВО та деякі переміщені університети, які протягом останніх років набирали відносно невелику кількість здобувачів, але продовжували зберігати "роздуті" ліцензії",

– уточнюють у МОН.

Тож відомство продовжуватиме проводити аналіз використання ліцензійного обсягу щороку в січні.

У кожного ЗВО залишається резерв ліцензійних місць, який дає змогу закладу забезпечити набір студентів і подальший розвиток. Якщо потрібно, заклад вищої освіти може звернутися до МОН із заявою про розширення ліцензійного обсягу (через механізм електронного ліцензування), із підтвердженням відповідної спроможності,

– резюмували у міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшується кількість вступників.