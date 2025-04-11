Мовиться про НУ "Одеська морська академія" та Одеський національний морський університет. Про це повідомив ректор НУ "Одеська морська академія" Михайло Міюсов у Facebook, зазначає 24 Канал.

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В Одесі планують створити єдиний заклад вищої морської освіти

Таке рішення ухвалили у результаті зустрічі заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького та членів ректоратів Національного університету "Одеська морська академія" та Одеського національного морського університету щодо оптимізації мережі закладів вищої морської освіти України. Зустріч відбулася у НУ "Одеська морська академія".

Учасники також обговорили механізми, терміни об'єднання вишів, визначення керівних органів учасників об'єднання, а також інші важливі для життєдіяльності обох університетів організаційні заходи.

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В Україні триває модернізація мережі вишів