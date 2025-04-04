Про це Укрінформу розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, зазначає 24 Канал. Також назвав ціль відомства у цьому процесі.

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Скільки вишів має бути в Україні

Посадовець наголосив: поставили ціль – 100 державних університетів до вступу у Європейський Союз.

Мовиться про п'ять років. За 12 місяців відбулося скорочення мережі на 10 закладів. Ми це робимо шляхом приєднання менших університетів до більших і тих, які економічно не можуть існувати як окремі інституції,

– уточнив він.

І додав, що МОН намагається це робити менш-більш безболісно. У деяких випадках це вдається зробити. В інших – ні.

Права студентів і викладачів завжди є захищені,

– акцентував Винницький.

І уточнив, що нині в Україні працюють близько 150 університетів, з яких 120 перебувають у системі Міносвіти. Торік ця цифра сягала близько 160 університетів.

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Мовиться не про економію коштів, а насамперед – про укрупнення для більшої ресурсної бази і для кращих конкурентних позицій університету в Європейській спільноті,

– резюмував посадовець.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав головний критерій оптимізації мережі вишів.