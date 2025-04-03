Тепер цей виш, розташований в Івано-Франківську, називатиметься Карпатським національним університетом імені Василя Стефаника. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення ЗВО.

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Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника змінив назву

Виконувач обов'язків ректора вишу Ігор Цепенда доповів про затвердження статуту Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У виші кажуть: нову редакцію статуту ухвалили разом зі змінами, які запропонувала нова Наглядова рада університету задля можливості реалізації урядового експерименту щодо розвитку автономії університетів.

Ігор Цепенда також продемонстрував новий логотип Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Його авторка – студентка 2 курсу спеціальності "Графічний дизайн" Навчально-наукового інституту мистецтв Ольга Ковалів.

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Що відомо про перейменування франківського вишу

Про зміну назви Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника повідомив в.о. ректора Ігор Цепенда у грудні 2024 року.

15 січня 2025 року оголосили конкурс на нові логотип та слоган Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У виші зазначали, що їхній ЗВО – це поєднання величі Карпат, інноваційних європейських стандартів освіти та шанування української культурної спадщини.

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