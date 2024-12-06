Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в.о. ректора ЗВО Ігоря Цепенди в інтерв'ю "Галці". Він пояснив, що назва "Прикарпаття" виникла для зменшення значення Галича та його історичної ролі в Галичині.

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Прикарпатський національний університет змінить назву

В.о. ректора ЗВО зазначив, що вони не хочуть залишатися лише в межах терміну "Прикарпаття", який може вважатися елементом комунізації, адже він з'явився лише у 70-х роках.

Ми на цій дорозі… Однозначно, що в основі буде Карпатський університет імені Василя Стефаника. Ми не Прикарпати, ми Карпати,

– заявив Цепенда.

І додав, що виш вже став лідером в Карпатському регіоні. Також розповів про створений колегіум "Карпатикум", до якого увійшли виші з Румунії, Чехії, Словаччини та Польщі. Штаб-квартира організації розташована в Міжнародному науковому центрі-обсерваторії на горі Піп Іван.

Це дозволяє нам розширити вплив у регіоні. Якщо дивитися з Москви, ми – "перед Карпатами", а з Брюсселя – "за Карпатами". Це відображає стереотипи, які досі існують. Це геологічний та екологічний регіон, цікавий для всієї Європи. Карпати та Альпи мають спільну історію – обидва утворені приблизно 25 мільйонів років тому,

– зазначив очільник ЗВО.

Окрім геології, за словами очільника ЗВО, університет зосереджує увагу на екології та астрономії. Міжнародний центр-обсерваторія на горі Піп Іван розташований у місці з найменшим світловим шумом, що є ідеальним для астрономічних досліджень. Університет планує й надалі зміцнювати свої позиції в Карпатському регіоні, сприяючи його науковому, екологічному та культурному розвитку.