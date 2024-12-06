Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Учасники експерименту – Запорізький національний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, а також Київський авіаційний інститут.

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У яких ЗВО створять наглядові ради

У цих трьох вишах створять наглядові ради, які розроблять стратегії розвитку університету, затвердять кандидатури ректора й проректорів, разом із менеджментом університету запровадять нові системи добору, заохочення та оцінювання персоналу, а також сприятимуть розвитку нових якісних освітніх програм та наукових інновацій.

Конкурсний добір на посади наглядових рад проводить комітет, до якого входять три представники іноземних організацій, які співпрацюють з Україною у сфері вищої освіти, а також трьох номінантів від МОН. Усі члени комітету мають багаторічний досвід роботи в освітній, бізнесовій та громадській сферах. Члени комітету обрали головою Яака Авіксоо, колишнього міністра освіти і науки Естонії, секретарем – Костянтина Невядомського, керівника консалтингової компанії "Ернст енд Янг" Україна.

У грудні комітет проводитиме конкурсний добір кандидатів до наглядових рад Запорізького національного університету і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Наглядову раду Київського авіаційного інституту відбиратимуть на початку нового року.

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Коли відбудеться добір

Графік перших конкурсних доборів:

5 – 6 грудня для Запорізького національного університету;

12 – 13 грудня для Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У процесі добору кандидати в члени наглядової ради кожного з університетів презентуватимуть своє бачення розвитку закладу і пройдуть співбесіду з комітетом щодо їхньої потенційної особистої ролі в наглядовій раді. Записи інтерв'ю будуть оприлюднені в загальному доступі на сайті Міністерства освіти і науки України.

У результаті конкурсу МОН затвердить по 7 членів наглядової ради кожного з університетів.