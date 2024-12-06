Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Участники эксперимента – Запорожский национальный университет и Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, а также Киевский авиационный институт.

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В каких ЗВО создадут наблюдательные советы

В этих трех вузах создадут наблюдательные советы, которые разработают стратегии развития университета, утвердят кандидатуры ректора и проректоров, вместе с менеджментом университета введут новые системы отбора, поощрения и оценки персонала, а также будут способствовать развитию новых качественных образовательных программ и научных инноваций.

Конкурсный отбор на должности наблюдательных советов проводит комитет, в который входят три представителя иностранных организаций, которые сотрудничают с Украиной в сфере высшего образования, а также трех номинантов от МОН. Все члены комитета имеют многолетний опыт работы в образовательной, бизнес и общественной сферах. Члены комитета избрали председателем Яака Авиксоо, бывшего министра образования и науки Эстонии, секретарем – Константина Невядомского, руководителя консалтинговой компании "Эрнст энд Янг" Украина.

В декабре комитет будет проводить конкурсный отбор кандидатов в наблюдательные советы Запорожского национального университета и Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Наблюдательный совет Киевского авиационного института будут отбирать в начале нового года.

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Когда состоится отбор

График первых конкурсных отборов:

5 – 6 декабря для Запорожского национального университета;

12 – 13 декабря для Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

В процессе отбора кандидаты в члены наблюдательного совета каждого из университетов представят свое видение развития заведения и пройдут собеседование с комитетом по их потенциальной личной роли в наблюдательном совете. Записи интервью будут обнародованы в общем доступе на сайте Министерства образования и науки Украины.

В результате конкурса МОН утвердит по 7 членов наблюдательного совета каждого из университетов.