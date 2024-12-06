Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление и.о. ректора ЗВО Игоря Цепенды в интервью "Галке". Он объяснил, что название "Прикарпатье" возникло для уменьшения значения Галича и его исторической роли в Галичине.

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Прикарпатский национальный университет изменит название

И.о. ректора ЗВО отметил, что они не хотят оставаться только в пределах термина "Прикарпатье", который может считаться элементом коммунизации, ведь он появился только в 70-х годах.

Мы на этой дороге... Однозначно, что в основе будет Карпатский университет имени Василия Стефаника. Мы не Прикарпатье, мы Карпаты,

– заявил Цепенда.

И добавил, что вуз уже стал лидером в Карпатском регионе. Также рассказал о созданном коллегиум "Карпатикум", в который вошли вузы из Румынии, Чехии, Словакии и Польши. Штаб-квартира организации расположена в Международном научном центре-обсерватории на горе Поп Иван.

Это позволяет нам расширить влияние в регионе. Если смотреть из Москвы, мы – "перед Карпатами", а из Брюсселя – "за Карпатами". Это отражает стереотипы, которые до сих пор существуют. Это геологический и экологический регион, интересен для всей Европы. Карпаты и Альпы имеют общую историю – оба образованы примерно 25 миллионов лет назад,

– отметил глава ЗВО.

Кроме геологии, по словам главы ЗВО, университет сосредоточивает внимание на экологии и астрономии. Международный центр-обсерватория на горе Поп Иван расположен в месте с наименьшим световым шумом, что является идеальным для астрономических исследований. Университет планирует и в дальнейшем укреплять свои позиции в Карпатском регионе, способствуя его научному, экологическому и культурному развитию.