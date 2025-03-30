Про це свідчать дані її електронної декларації. Про це інформує 24 Канал.

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Ректорка Львівської політехніки отримала 2 мільйони стипендії

Наталія Шаховська – дослідник-стипендіат у Британській академії. Ця робота оплачується.

За 2024 рік її стипендія у Британській академії склала 2 176 614 в еквіваленті на гривні.

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Скільки заробила ректорка Політехніки завдяки науковій роботі торік

Загалом нова ректорка Львівської політехніки за рік заробила 6 мільйонів гривень завдяки науковій роботі.

Про це свідчать дані її електронної декларації, передають УНН.

Безпосередньо у Львівській політехніці вона отримала понад 2,2 мільйона гривень.

Ще близько 2 мільйонів гривень – як стипендію у Британській академії.

1,2 мільйона гривень Шаховська заробила в Краківському сільськогосподарському університеті.

Ще 740 тисяч гривень склали її гонорари у Швеції та Польщі.