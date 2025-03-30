Про це свідчать дані її електронної декларації. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Хотіла звільнитися: яку зарплату отримують нова ректорка і доценти Львівської політехніки
Ректорка Львівської політехніки отримала 2 мільйони стипендії
Наталія Шаховська – дослідник-стипендіат у Британській академії. Ця робота оплачується.
За 2024 рік її стипендія у Британській академії склала 2 176 614 в еквіваленті на гривні.
Дивіться також Львівська політехніка отримала нового ректора: вперше цей виш очолить жінка
Скільки заробила ректорка Політехніки завдяки науковій роботі торік
Загалом нова ректорка Львівської політехніки за рік заробила 6 мільйонів гривень завдяки науковій роботі.
Про це свідчать дані її електронної декларації, передають УНН.
Безпосередньо у Львівській політехніці вона отримала понад 2,2 мільйона гривень.
Ще близько 2 мільйонів гривень – як стипендію у Британській академії.
1,2 мільйона гривень Шаховська заробила в Краківському сільськогосподарському університеті.
Ще 740 тисяч гривень склали її гонорари у Швеції та Польщі.
Що відомо про Наталію Шаховську
46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій.
Також працює гостьовою професоркою у закладах вищої освіти Польщі.
Наталія Шаховська входить в топ найцитованіших науковців світу. Разом з Назаром Подольчаком є співзасновниками ГО Tech Start Up School.
Джерело: Вікіпедія.