Вона 19 березня перемогла у другому турі виборів на посаду ректора ЗВО. Науковиця стала першою жінкою, яка очолить цей університет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Наталія Шаховська – нова ректорка Львівської політехніки

Під час другого туру виборів Наталія Шаховська змагалася з доктором економічних наук та професором, 47-річним Назаром Подольчаком.

Зазначимо, що перший тур виборів відбувся 12 березня. Тоді Наталію Шаховську підтримали 1119 виборців (27,2%), а Назара Подольчака – 762 (18,54 %). Загалом участь у виборах взяли 3534 людини. Явка виборців становила 86%.

Нагадаємо, що 3 лютого МОН України повідомило, що зареєструвало вісьмох кандидатів на посаду ректора Львівської політехніки. Двоє з них відмовилися від участі у виборах. Мовиться про науковця Андрія Дідика та першого проректора Олег Матвійківа, який зняв кандидатуру на користь Наталії Шаховської.

До слова, з 2007 року ректором Львівської політехніки був професор Юрій Бобало. Однак ще раз балотуватися йому не дозволяло законодавство.