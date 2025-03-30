Об этом свидетельствуют данные ее электронной декларации. Об этом информирует 24 Канал.

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Ректор Львовской политехники получила 2 миллиона стипендии

Наталья Шаховская – исследователь-стипендиат в Британской академии. Эта работа оплачивается.

За 2024 год ее стипендия в Британской академии составила 2 176 614 в эквиваленте на гривне.

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Сколько заработала ректор Политехники благодаря научной работе в прошлом году

В целом новая ректор Львовской политехники за год заработала 6 миллионов гривен благодаря научной работе.

Об этом свидетельствуют данные ее электронной декларации, передают УНН.

Непосредственно во Львовской политехнике она получила более 2,2 миллиона гривен.

Еще около 2 миллионов гривен – в качестве стипендии в Британской академии.

1,2 миллиона гривен Шаховская заработала в Краковском сельскохозяйственном университете.

Еще 740 тысяч гривен составили ее гонорары в Швеции и Польше.