Об этом свидетельствуют данные ее электронной декларации. Об этом информирует 24 Канал.
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Ректор Львовской политехники получила 2 миллиона стипендии
Наталья Шаховская – исследователь-стипендиат в Британской академии. Эта работа оплачивается.
За 2024 год ее стипендия в Британской академии составила 2 176 614 в эквиваленте на гривне.
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Сколько заработала ректор Политехники благодаря научной работе в прошлом году
В целом новая ректор Львовской политехники за год заработала 6 миллионов гривен благодаря научной работе.
Об этом свидетельствуют данные ее электронной декларации, передают УНН.
Непосредственно во Львовской политехнике она получила более 2,2 миллиона гривен.
Еще около 2 миллионов гривен – в качестве стипендии в Британской академии.
1,2 миллиона гривен Шаховская заработала в Краковском сельскохозяйственном университете.
Еще 740 тысяч гривен составили ее гонорары в Швеции и Польше.
Что известно о Наталье Шаховской
46-летняя доктор технических наук, основательница кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий.
Также работает гостевым профессором в учреждениях высшего образования Польши.
Наталья Шаховская входит в топ самых цитируемых ученых мира. Вместе с Назаром Подольчаком является соучредителями ОО Tech Start Up School.
Источник: Википедия.