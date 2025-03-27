Она призналась, какую зарплату получает в университете. Об этом ректор сказала в эфире ТРК "Первый западный", передают УНН.

Смотрите также Львовская политехника получила нового ректора: впервые этот вуз возглавит женщина

Сколько зарабатывает Наталья Шаховская в Политехнике

Профессор Шаховская заявила, что ежемесячно получает около 50 тысяч гривен "на руки".

45 – 50 тысяч гривен в месяц,

– уточнила она.

В прошлом году она заработала во Львовской политехнике около 600 тысяч гривен. Это, к слову, вдвое меньше, чем зарабатывал экс-ректор вуза Юрий Бобало. За 2023 год, к примеру, он получил за работу вуза 1,1 миллиона гривен.

Наталья Шаховская во время брифинга также призналась, что хотела уволиться из университета из-за низкой зарплаты.

У меня были моменты, когда я планировала уходить из Политехники из-за зарплаты, но общение со студентами – это то, что вдохновляет и держит здесь,

– рассказала Шаховская.

Смотрите также Объявили результаты первого тура выборов ректора Львовской политехники

Какую зарплату получают доценты в вузе

Экс-ректор Львовской политехники Юрий Бобало также рассказал, какую зарплату получают доценты в вузе.

Доцент зарабатывает 23 – 25 тысяч гривен в среднем,

– уточнил он.

Бобало добавил, что это с учетом всех доплат и надбавок. По его словам, это мало.