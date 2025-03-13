Он состоится через неделю. Результаты первого тура выборов публикует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.
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Какие результаты первого тура выборов ректора Львовской политехники
На заседании организационного комитета по проведению выборов 13 марта утвердили результаты голосования.
Результаты голосования следующие:
- Березко Александр Леонидович – 145 (3,53%);
- Блихарский Зиновий Ярославович – 760 (18,50%);
- Подольчак Назар Юрьевич – 762 (18,54%);
- Рашкевич Юрий Михайлович – 654 (15,92 %);
- Симак Дмитрий Михайлович – 49 (1,19 %);
- Шаховская Наталья Богдановна – 1119 (27,23 %);
- не поддерживаю ни одного кандидата – 45 (1,1 %);
- недействительные бюллетени – 17 (0,41 %).
Поэтому за победу во втором туре поборются Наталья Шаховская и Назарий Подольчак. Второй тур запланировали на 19 марта 2025 года.
Результаты первого тура выборов ректора во Львовской политехнике / фото вуза
Что известно о кандидатах на должность ректора Политехники
- Шаховская Наталья Богдановна – 46-летняя доктор технических наук, основательница кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий. Также работает гостевым профессором в учреждениях высшего образования Польши. Наталья Шаховская входит в топ самых цитируемых ученых мира. Вместе с Назаром Подольчаком является соучредителями ОО Tech Start Up School. На выборах 2015 года баллотировалась в городской совет от "Самопомощи".
Наталья Шаховская / фото из Facebook
- Подольчак Назар Юрьевич – 47-летний доктор экономических наук, профессор, заведующий созданной им кафедры административного и финансового менеджмента Института администрирования, государственного управления и профессионального развития Львовской политехники. Возглавляет Tech StartUp School и Научный парк Львовской политехники SID CITY. Стажировался в Великобритании, США, Польше. Второе образование – международное право в ЛНУ имени Франко.
Назар Подольчак / фото с Facebook
Напомним, что действующий ректор – 79-летний Юрий Бобало – занимает эту должность с 2007 года. На еще один срок баллотироваться ему запрещает законодательство.