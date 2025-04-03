Теперь этот вуз, расположен в Ивано-Франковске, будет называться Карпатским национальным университетом имени Василия Стефаника. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение ЗВО.

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Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника сменил название

Исполняющий обязанности ректора вуза Игорь Цепенда доложил об утверждении устава Карпатского национального университета имени Василия Стефаника.

В вузе говорят: новую редакцию устава приняли вместе с изменениями, которые предложил новый Наблюдательный совет университета для возможности реализации правительственного эксперимента по развитию автономии университетов.

Игорь Цепенда также продемонстрировал новый логотип Карпатского национального университета имени Василия Стефаника. Его автор – студентка 2 курса специальности "Графический дизайн" Учебно-научного института искусств Ольга Ковалив.

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Что известно о переименовании франковского вуза

О изменении названия Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника сообщил и.о. ректора Игорь Цепенда в декабре 2024 года.

15 января 2025 года объявили конкурс на новые логотип и слоган Карпатского национального университета имени Василия Стефаника.

В вузе отмечали, что их ЗВО – это сочетание величия Карпат, инновационных европейских стандартов образования и почитание украинского культурного наследия.

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