Из них 23 касались диссертаций на соискание степени кандидата наук, а 26 – доктора наук. Об этом указано в годовом отчете деятельности НАОКВО, отмечает 24 Канал.

Смотрите также МОН будет бороться с недобросовестностью в научных публикациях

Лишили ли кого-то из ученых степени из-за плагиата

В Агентстве говорят, что по обращению НАОКВО в Министерство образования и науки Украины Аттестационная коллегия МОН в прошлом году не приняла ни одного решения о лишении ученой степени.

В целом 24 жалобы Комитет по вопросам этики оставил без рассмотрения. Зато остальные 25 таки пересмотрел и сделал следующие выводы:

по трем жалобам решили обратиться в МОН о лишении научных степеней;

по одной жалобе остановили процедуру в соответствии с решением суда;

по девяти жалобам (относительно диссертаций, защищенных до 6 сентября 2014 года) временно остановили процедуру в части рассмотрения и проверки;

по десяти жалобам осуществляют проверку наличия в диссертациях фактов академического плагиата;

по двум жалобам материалы проверки передали в Комитет по вопросам этики.

Заметим, что не так давно в Национальной академии наук Украины возник скандал вокруг председателя Совета молодых ученых Валерии Ковач. В ее докторской диссертации заподозрили масштабный плагиат, в частности куски текста из российских источников.

Напомним, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отдавал заявлял, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности.