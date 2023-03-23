Важно Глава МОН подал свою диссертацию на проверку и дал обещание
Сергей Бабак готов отказаться от ученой степени
Бабак подчеркнул, что они с Лисовым начинают очищение системы с себя. При этом уже обсудили основные принципы образовательной политики, поддержанные президентом.
Один из них – принцип академической добродетели. Мы хотим очистить систему и для того чтобы это сделать, нужно начать с себя. Поэтому мы сделали первый шаг и подали документы с нашими диссертациями в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на проверку,
– заявил глава Комитета ВРУ.
В случае выявления в работах академической неблагочестия, Бабак и Лисовой готовы отказаться от своих научных степеней.
Министр образования при этом анонсировал формирование новой культуры академической добродетели.
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Лисового обвинили в плагиате: коротко
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это опубликовали на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.