Бабак подчеркнул, что они с Лисовым начинают очищение системы с себя. При этом уже обсудили основные принципы образовательной политики, поддержанные президентом.

Один из них – принцип академической добродетели. Мы хотим очистить систему и для того чтобы это сделать, нужно начать с себя. Поэтому мы сделали первый шаг и подали документы с нашими диссертациями в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на проверку,

– заявил глава Комитета ВРУ.

В случае выявления в работах академической неблагочестия, Бабак и Лисовой готовы отказаться от своих научных степеней.

Министр образования при этом анонсировал формирование новой культуры академической добродетели.

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