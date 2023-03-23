Бабак наголосив, що вони з Лісовим починають очищення системи з себе. При цьому вже обговорили основні принципи освітньої політики, які підтримав президент.

Один з них – принцип академічної доброчесності. Ми хочемо очистити систему і для того, щоб це зробити, треба почати з себе. Тому ми зробили перший крок і подали документи з нашими дисертаціями до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку,

– заявив очільник Комітету ВРУ.

У разі виявлення у роботах академічної недоброчесності, Бабак та Лісовий готові відмовитися від своїх наукових ступенів.

Міністр освіти при цьому анонсував формування нової культури академічної доброчесності.

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