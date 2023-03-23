Міністр наголосив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
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Очільник МОН подав дисертацію на перевірку
Міністр наголосив: щойно отримає висновок – публічно його оприлюднить.
У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук,
– акцентував Лісовий.
Також заявив, що "триматися за будь-які звання" наміру не має. Його ціль на посаді міністра освіти і науки – реформи та якісна освіта глобального рівня.
Також Лісовий заявив, що подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі. Вони дозволятимуть громадянам України добровільно відмовитися від наукового ступеня і усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову.
Депутати уже готують внесення конкретних змін до законодавства щодо всього комплексу питань академічної доброчесності, які будуть мати широку підтримку МОН України,
– уточнив міністр.
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Лісового звинуватили у плагіаті: коротко
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.