Міністр наголосив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.

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Міністр наголосив: щойно отримає висновок – публічно його оприлюднить.

У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук,

– акцентував Лісовий.

Також заявив, що "триматися за будь-які звання" наміру не має. Його ціль на посаді міністра освіти і науки – реформи та якісна освіта глобального рівня.

Також Лісовий заявив, що подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі. Вони дозволятимуть громадянам України добровільно відмовитися від наукового ступеня і усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову.

Депутати уже готують внесення конкретних змін до законодавства щодо всього комплексу питань академічної доброчесності, які будуть мати широку підтримку МОН України,

– уточнив міністр.

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