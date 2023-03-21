Більшість із цих викликів пов'язана із повномасштабною війною. Про це розповіла ексрадниця міністра освіти і науки Іванна Коберник.

Важливо Оксен Лісовий – новий міністр освіти

Які завдання стоять перед новим очільником МОН

Перш за все, вважає Коберник, Лісовий має повернути МОН лідерство у сфері освіти, зробити останню пріоритетом уряду. Також – очолити розробку комплексної стратегії відбудови освіти і налагодити постійний зв'язок та надання допомоги українським учням за кордоном та в окупації.

Так, учні-біженці потребують українознавчого компонента й чітких таблиць переведення балів для перезарахування результатів навчання. Щодо школярів в окупації – варто продумати державну програму вивезення старшокласників із ТОТ для очного навчання за українськими програмами.

Але я не сказала ще одну важливу річ – генеральне прибирання в освітніх програмах. Війна чітко показала нам, що важливе, що необхідно зберегти, а що безжально викинути чи змінити. Освітні програми давно цього заслуговують,

– додала Коберник у пості на фейсбуці.

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