Оксен Лісовий – науковець, воїн та директор Малої академії наук. А менш відомі та цікаві факти про нового міністра освіти розкаже 24 Канал.
Цікаві факти про нового міністра освіти Оксена Лісового
Воїн з народження
Війна з Росією для Оксена Лісового, за його словами, розпочалася у 1972 році. Саме тоді заарештували, а згодом на 11 років ув'язнили його тата, відомого дисидента, організатора українського самвидаву в 1960 – 1970-х роках Василя Лісового. Мама допомагала родинам політв'язнів, тож хлопчик зростав серед обшуків та допитів.
До слова, мати маленькою вижила в Голодомор лише завдяки тому, що старші сестри, як і інші односельці, виносили колоски з полів. За це вони отримали по 2,5 роки ув'язнення пише "Освіторія".
У 2022 році Оксен сам пішов добровольцем на фронт і майже рік воює у складі 95-ї бригади Десантно-штурмових військ.
"Виклик націоналізму"
З Інституту педагогіки Віру Лісову звільнили за покладання квітів до пам'ятника Шевченку. З видавництва "Наукова думка" – за надто палкі слова до ювілею Лесі Українки. У 1970-ті вона ходила у вишиванці – це розцінювали як виклик та ознаку націоналізму.
Учительська династія
Зазвичай батьків пана Оксена згадують лише як дисидентів. Але навіть батько, філософ та правозахисник, після заслання зміг знайти роботу лише в сільській школі, де сам колись навчався, – Великодмитрівській школі на Київщині. Майже все життя матері Оксена Лісового також пов'язане зі школою. Вона працювала в Києві вчителькою української мови та літератури, доки через репресії їй не заборонили викладати.
Сам Оксен вже з 17 років вів художні гуртки при школах, як тренер навчав фехтувати в скаутській організації "Січ", історичному клубі КНУ імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянському колегіумі.
Вища освіта – під питанням
Нащадкам політв'язнів заважали отримати вищу освіту. Сестру, попри знання, шість разів "зрізали" на іспитах. Сам Оксен вже після реабілітації батька почав здобувати вищу освіту у Київському державному інституті культури.
Кинув бізнес заради науки
На сторінці МАН у соцмережах є цікава інформація: у 23 роки Оксен Лісовий зайнявся бізнесом. Автозаправну станцію відкрив на позичені в батьків 200$, і надалі вона стала прибутковою. Але згодом пішов у науку. У 2012 році Оксен Лісовий захистив кандидатську із філософської антропології та філософії культури. Того ж року став лауреатом Держпремії України у сфері освіти. А у 2021 отримав почесне звання "Заслужений працівник освіти України".
Байкер
Оксен Лісовий має різноманітні спортивні захоплення та навички: фехтування, стрільба з рекурсивного та лонгбоу луків. А ще в мирні часи кожне літо разом зі своїми двома синами їздить кататися в Карпати до Пилипець-байкпарку на траси, відомі як байкерські. Ідеться не про мотоцикли, а про гірські велосипеди, для яких тут прокладено екстремальні професійні доріжки та проводяться змагання.
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Цікаві цитати Оксена Лісового
- Участь у війні проти імперії, не по своїй волі, я почав брати за тиждень до свого народження.
- Я завжди усвідомлював, що настане час захищати нашу землю від російських загарбників, і з плином часу лише зміцнювався в цій думці, пише НУШ.
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- Зло боягузливе. Воно боїться правди. Боїться сміливих і чесних. Боїться готових відстоювати свої цінності будь-якою ціною. Тому наше "ніколи знову" – це внутрішня заборона собі самому бути байдужим, роз'єднаним, пасивним.…
- Перемогою я вважатиму формування суспільства, де домінують інтелектуальні, високоморальні й дієві люди…
- Книги завжди були в моєму житті. Із самого дитинства любив читати…
- Насамперед дитину потрібно навчити розуміти цінність власного життя і важливість того, що це життя має бути наповнене конструктивним змістом.