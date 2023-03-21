Оксен Лисовой – научный работник, воин и директор Малой академии наук. А менее известные и интересные факты о новом министре образования расскажет 24 Канал.
Интересные факты о новом министре образования Оксене Лисовом
Воин с рождения
Война с Россией для Оксена Лисового, по его словам, началась в 1972 году. Именно тогда задержали, а впоследствии на 11 лет арестовали его папу, известного диссидента, организатора украинского самиздата в 1960 – 1970-х годах Василия Лисового. Мама помогала семьям политзаключенных, поэтому мальчик рос среди обысков и допросов.
К слову, мать маленькой выжила в Голодоморе только потому, что старшие сестры, как и другие односельчане, выносили колоски с полей. За это они получили по 2,5 года заключения пишет "Освитория".
В 2022 году Оксен сам ушел добровольцем на фронт и почти год сражается в составе 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.
"Вызов национализму"
Из Института педагогики Веру Лисову уволили за возложение цветов к памятнику Шевченко. Из издательства "Научная думка" – за слишком пылкие слова к юбилею Леси Украинки. В 1970-е она ходила в вышиванке – это расценивалось как вызов и признак национализма.
Учительская династия
Обычно родителей господина Оксена упоминают только как диссидентов. Но даже отец, философ и правозащитник после ссылки смог найти работу только в сельской школе, где сам когда-то учился, – Великодмитровской школе на Киевщине. Почти вся жизнь матери Оксена Лисового также связана со школой. Она работала в Киеве учительницей украинского языка и литературы, пока из-за репрессий ему не запретили преподавать.
Сам Оксен уже с 17 лет вел художественные кружки при школах, как тренер учил фехтовать в скаутской организации "Сич", историческом клубе КНУ имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянском коллегиуме.
Высшее образование – под вопросом
Потомкам политзаключенных мешали получить высшее образование. Сестру, несмотря на знания, шесть раз "срезали" на экзаменах. Сам Оксен уже после реабилитации отца начал получать высшее образование в Киевском государственном институте культуры.
Бросил бизнес ради науки
На странице МАН в соцсетях есть интересная информация: в 23 года Оксен Лесной занялся бизнесом. Автозаправочную станцию открыл на заемные у родителей 200$, и в дальнейшем она стала прибыльной. Но потом пошел в науку. В 2012 году Оксен Лесной защитил кандидатскую философскую антропологию и философию культуры. В том же году стал лауреатом Госпремии Украины в сфере образования. А в 2021 году получил почетное звание "Заслуженный работник образования Украины".
Байкер
Оксен Лесной имеет разнообразные спортивные увлечения и навыки: фехтование, стрельба из рекурсивного и лонгбоу лугов. А еще в мирное время каждое лето вместе со своими двумя сыновьями ездит кататься в Карпаты в Пилипец-байкпарк на трассы, известные как байкерские. Речь идет не о мотоциклах, а о горных велосипедах, для которых здесь проложены экстремальные профессиональные дорожки и проводятся соревнования.
Читайте Директор МАН и доброволец: что известно о новом министре образования Оксене Лесном
Интересные цитаты Оксена Лесного
- Участие в войне против империи, не по своей воле, я начал принимать за неделю до своего рождения.
- Я всегда сознавал, что придет время защищать нашу землю от русских захватчиков, и с течением времени лишь укреплялся в этой мысли, пишет НУШ.
- На этой линии столкновения добра и зла вы видите, как разительно отличаются эти две системы ценностей: одна разрушает, другая – создает. Поэтому каждый раз, когда вы видите атаку на свои ценности, если даже эта атака не касается вас лично, воспринимайте это как нечто личное, потому что ваша свобода, ваше достоинство…
- Зло трусливое. Он боится правды. Боится смелых и честных. Опасается готовых отстаивать свои ценности хоть какой ценой. Поэтому наше "никогда снова" – это внутренний запрет себе самому быть безразличным, разобщенным, пассивным.
- Победой я сочту формирование общества, где доминируют интеллектуальные, высоконравственные и действенные люди…
- Книги всегда были в моей жизни. С самого детства любил читать…
- Прежде всего, ребенка нужно научить понимать ценность собственной жизни и важность того, что эта жизнь должна быть наполнена конструктивным содержанием.