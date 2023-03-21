Лісовий є директором Національного центру "Мала академія наук України". Він обіймає цю посаду протягом 19 років. Далі 24 Канал зібрав найважливіші факти з біографії чиновника.

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Освітня діяльність

Лісовий навчався в Решетилівському художньому училищі народних промислів за спеціальністю художник–кераміст. Потім – в Київському державному інституті культури за фахом бібліотечно-інформаційні системи.

В освітній сфері Лісовий давно. Після закінчення університету працював вчителем у Києво-Могилянському колегіумі. У 2012 році Оксен здобув ступінь кандидата філософських наук, а у 2015 році – вчене звання доцента. ️У 2021 він став "Заслуженим працівником освіти України".

До Малої академії наук він працював на керівній посаді в генеральній дирекції ВАТ Укртелеком.



Новий міністр освіти / Фото з твітеру "Жаба польова"

Щодо особистого життя – відомо, що Оксен одружений, разом із дружиною виховує двох синів.

Оксен – син відомого дисидента Василя Лісового

За словами Оксена Лісового, війна з Росією для нього почалася не 24 лютого. І не у 2014 році, а у 1972-му. Саме тоді заарештували, а згодом на 11 років ув'язнили його тата, відомого дисидента, організатора українського самвидаву в 1960 – 1970-х роках Василя Лісового.

Він, фахівець Інституту філософії, виступив з відкритим листом на захист заарештованих шістдесятників. За це у ще не народженого Оксена не лише забрали тата, а й звільнили та залишили без засобів існування маму із 6-річною сестричкою на руках. Мама допомагала родинам політв'язнів, тож хлопчик зростав серед обшуків та допитів.

Я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду,

– згадав якось Оксен Лісовий.

Коли після тривалої розлуки батьківська родина мала возз'єднатися на засланні в Сибіру, батька заарештували за кілька годин до їхньої зустрічі.

Доброволець на фронті

Після початку повномасштабного вторгнення Лісовий став добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ

З початку війни його бригада була на Сході, в районі агломерації Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка.

️Оксен розповідав журналістам, що виконує бойові завдання командира підрозділу, але не отримує зарплату від ЗСУ, а зберігає основне місце роботи. При цьому він працює у МАН дистанційно.



Оксен Лісовий з побратимами / Фото з телеграм-каналів

Відставка Шкарлета: що відомо

З грудня 2020 року Сергій Шкарлет обіймає посаду міністра освіти, однак 17 березня з'явилися повідомлення про його звільнення.

На засіданні фракції "Слуга народу" 18 березня обговорили відставку Шкарлета. Тоді ж запропонували на посаду міністра Оксена Лісового.



Лісовий зараз на фронті / Фото з телеграм-каналів