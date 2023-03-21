Про призначення Лісового стало відомо у вівторок, 21 березня. Його попередником був Сергій Шкарлет, який написав заяву на звільнення минулого тижня. Відповідну новину повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
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Як голосував парламент
Як зазначив нардеп, більшість депутатів, а саме – 313, проголосували за це призначення. По фракціях:
- Слуга народу – 217 голосів "за";
- Європейська Солідарність – 0;
- Батьківщина – 14;
- Платформа за життя та мир – 15;
- За майбутнє – 12;
- Голос – 12;
- Довіра – 16;
- Відновлення України – 13;
- Позафракційні – 14.
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Хто такий Оксен Лісовий
- Як відомо, Лісовий є науковцем та директором Малої академії наук (МАН). Батько новопризначеного міністра Василь Лісовий був філософом, правозахисником та дисидентом, через що його радянська влада відправила в Сибір.
- Зауважимо, що після початку широкомасштабного вторгнення Оксен пішов як доброволець захищати нашу державу від російських окупантів. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав про те, що "участь у війні проти імперії, не по своїй волі, почав брати за тиждень до дня народження, адже саме тоді КДБ заарештувало батька". Був у засланні Василь Лісовий аж 11 років.
- Згадаємо наостанок, що призначення Оксена на посаду міністра освіти підтримало чимало видатних українських діячів. Зокрема, письменниця Оксана Забужко, пані посол України в США Оксана Макарова, народний депутат Віталій Безгін, Доцентка кафедри соціальної роботи у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара Аліна Солнишкіна та багато інших.