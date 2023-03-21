Про призначення Лісового стало відомо у вівторок, 21 березня. Його попередником був Сергій Шкарлет, який написав заяву на звільнення минулого тижня. Відповідну новину повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Як голосував парламент

Як зазначив нардеп, більшість депутатів, а саме – 313, проголосували за це призначення. По фракціях:

Слуга народу – 217 голосів "за";

Європейська Солідарність – 0;

Батьківщина – 14;

Платформа за життя та мир – 15;

За майбутнє – 12;

Голос – 12;

Довіра – 16;

Відновлення України – 13;

Позафракційні – 14.

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Хто такий Оксен Лісовий