Зокрема, нардепи хочуть поспілкуватися з посадовцем щодо впровадження Закону "Про дошкільну освіту". А також – щодо зарплат освітян, зазначає 24 Канал.

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Чому нардепи викликають Лісового в Раду

Очільник освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив у своєму телеграмі, що однією з причин виклику міністра Лісового до парламенту на годину запитань до уряду найближчої п'ятниці є незадовільна робота МОН щодо імплементації Закону "Про дошкільну освіту".

Зверніть увагу! З 1 січня 2025 року набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту". Він має закласти фундамент для поліпшення якості дошкільної освіти в Україні. Детальніше про зміни, які він передбачає, читайте тут.

Також нардепи хочуть поспілкуватися з посадовцем і щодо інших освітніх питань. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що запропонував заслухати міністра щодо ситуації із зарплатами вчителів, вихователів, помічників вихователів, технічних працівників.

Народний обранець додав, що його пропозицію підтримали 185 нардепів. Цих голосів виявилося достатньо для виклику міністра в Раду.