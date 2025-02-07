При цьому передбачає низку важливих оновлень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Які зміни у дошкільній освіті "приносить" новий закон

Так, завдяки новому законові врегулювали питання робочого часу педагогів, визначили нові типи організації освітньої діяльності, а також нові підходи до фінансування дитсадків і посилили увагу до якості освітнього процесу та безпеки дітей.

У МОН при цьому відповіли на поширені питання:

Чи можна виконувати організаційну, методичну роботу поза межами закладу?

Так. Методична, організаційна та інша педагогічна діяльність може відбуватися поза межами закладу освіти.

Чи оплачують методичну роботу, виконану поза межами педагогічного навантаження?

Так. Методична та організаційна робота є частиною робочого часу.

Закон унормовує це у статті 26: робочий час педагогічного працівника охоплює не лише роботу з дітьми, а й методичну діяльність.

Закон не додає нових обов'язків, а врегульовує вже наявні.

Як правильно табелювати працівників ЗДО у 2025 році?

У табелі працівника рекомендують зазначати години педагогічного навантаження, а також пропорційно розподілені години іншої роботи в межах робочого часу. Наприклад, норма педагогічного навантаження для практичного психолога в ЗДО – 20 годин на тиждень, а загальний робочий час – 30 годин на тиждень. Тож на кожну годину педагогічного навантаження припадає 30 хвилин іншої діяльності в межах робочого часу. Якщо психолог відпрацював 5 годин безпосередньо з дітьми, у табелі буде зазначено 5 (+2,5). Керівники можуть адаптувати форму табелювання залежно від специфіки роботи закладу та кількості годин педнавантаження кожного працівника.

Як змінилася кількість ставок вихователя на групу?

Педагогічне навантаження вихователів зменшилося порівняно з попереднім законом. Тепер на одну ставку вихователь проводить із дітьми 25 годин на тиждень. Якщо група працює довше, додаткові години мають оплачуватися окремо.

Засновник закладу зобовʼязаний забезпечити оплату за додаткові години педагогічної діяльності або змінити режим роботи закладу, щоб відповідати новим вимогам щодо кількості годин та ставок.

Оплата праці педагогічних працівників за оновленим наказом МОН № 557 (зі змінами)

Згідно з наказом МОН від 26 вересня 2005 року № 557 (зі змінами), засновники державних і комунальних ЗДО мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди, які можуть перевищувати встановлені КМУ.

Місцева влада тепер має більше можливостей для підвищення зарплат, зокрема через встановлення додаткових надбавок і доплат понад визначені державою норми.