В частности, нардепы хотят пообщаться с чиновником по внедрению Закона "О дошкольном образовании". А также – по зарплатам педагогов, отмечает 24 Канал.
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Почему нардепы вызывают Лисового в Раду
Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил в своем телеграме, что одной из причин вызова министра Лисового в парламент на час вопросов к правительству в ближайшую пятницу является неудовлетворительная работа МОН по имплементации Закона "О дошкольном образовании".
Обратите внимание! С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". Он должен заложить фундамент для улучшения качества дошкольного образования в Украине. Подробнее об изменениях, которые он предусматривает, читайте здесь.
Также нардепы хотят пообщаться с чиновником и по другим образовательным вопросам. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что предложил заслушать министра относительно ситуации с зарплатами учителей, воспитателей, помощников воспитателей, технических работников.
Народный избранник добавил, что его предложение поддержали 185 нардепов. Этих голосов оказалось достаточно для вызова министра в Раду.
- Напомним, что с 2025 года украинские учителя будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен, которая с сентября 2025 года увеличится до 2000 гривен. Это доплата "за работу в неблагоприятных условиях труда", но не обещанное повышение заработной платы.