Большинство из этих вызовов связано с полномасштабной войной. Об этом рассказала экссоветница министра образования и науки Иванна Коберник.

Важно Оксен Лисовой – новый министр образования

Какие задачи стоят перед новым главой МОН

Прежде всего, считает Коберник, Лисовой должен вернуть МОН лидерство в сфере образования, сделать последний приоритетом правительства. Также – возглавить разработку комплексной стратегии восстановления образования и наладить постоянную связь и помощь украинским ученикам за рубежом и в оккупации.

Так, ученики-беженцы нуждаются в украиноведческом компоненте и четких таблицах перевода баллов для перезачисления результатов обучения. Что касается школьников в оккупации – стоит продумать государственную программу вывоза старшеклассников из ВТО для очного обучения по украинским программам.

Но я не сказала еще одну важную вещь – генеральную уборку в образовательных программах. Война ясно показала нам, что важно, что необходимо сохранить, а что безжалостно выбросить или изменить. Образовательные программы давно этого заслуживают,

– добавила Коберник в посте на фейсбуке.

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Кто такой Оксен Лисовой