Большинство из этих вызовов связано с полномасштабной войной. Об этом рассказала экссоветница министра образования и науки Иванна Коберник.
Важно Оксен Лисовой – новый министр образования
Какие задачи стоят перед новым главой МОН
Прежде всего, считает Коберник, Лисовой должен вернуть МОН лидерство в сфере образования, сделать последний приоритетом правительства. Также – возглавить разработку комплексной стратегии восстановления образования и наладить постоянную связь и помощь украинским ученикам за рубежом и в оккупации.
Так, ученики-беженцы нуждаются в украиноведческом компоненте и четких таблицах перевода баллов для перезачисления результатов обучения. Что касается школьников в оккупации – стоит продумать государственную программу вывоза старшеклассников из ВТО для очного обучения по украинским программам.
Но я не сказала еще одну важную вещь – генеральную уборку в образовательных программах. Война ясно показала нам, что важно, что необходимо сохранить, а что безжалостно выбросить или изменить. Образовательные программы давно этого заслуживают,
– добавила Коберник в посте на фейсбуке.
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Кто такой Оксен Лисовой
- Оксен Лисовой является ученым и директор Малой академии наук (МАН). Отец новоназначенного министра Василий Лисовой был философом, правозащитником и диссидентом, за что его советские власти отправили в Сибирь.
- После начала широкомасштабной войны Оксен пошел как доброволец защищать наше государство от русских окупантов. В одном из своих интервью он рассказывал о том, что "участие в войне против империи, не по своей воле, начал принимать за неделю до дня рождения, ведь именно тогда КГБ арестовало отца". Был в ссылке Василий Лисовой 11 лет.
- Назначение Лисового на должность министра образования поддержало немало выдающихся украинских деятелей. В частности, писательница Оксана Забужко, посол Украины в США Оксана Макарова, нардепы, преподаватели и многие другие.