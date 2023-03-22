Йдеться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році. 24 Канал зібрав головну інформацію щодо звинувачень Лісового в академічній недоброчесності.

Дивіться також "Генеральне прибирання": які завдання стоять перед новим очільником МОН

Звідки стало відомо про плагіат

Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів".

Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.

У заяві цієї організації йдеться про те, що "мілітарист та плагіатор Лісовий не може бути міністром освіти".

Там опублікували аналіз автореферату дисертації Лісового "Соціокультурна самоідентифікація особистості", оприлюдненого у 2012 році. Зокрема, там містяться запозичення без посилань з ознаками копіювання окремих словосполучень з автореферату іншої дисертації.

Йдеться про роботу Арабчука "Основні чинники соціалізації особистості в полікультурному середовищі" 2011 року.

Що не так з дисертацією Лісового

Інформація про те, що робота Лісового не є унікальною, з'явилася на ресурсі "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях". Зазначимо, що там розміщені публікації про академічну недоброчесність колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета та екснардепа Іллі Киви.

Автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: вищезазначеного Арабчука та Зуєва. У списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Стаття Зуєва повністю увійшла до складу дисертації Оксена Лісового, але посилання на неї дисертант вставив лише у трьох місцях.

Василь Садовий зауважив, що доказом копіювання чужого тексту Лісовим є те, що помилка в тексті статті Зуєва – у слові "анропокультурних" пропущена буква "т", і те саме в дисертації.

Також автор зауважив, що у тексті дисертації Лісового українська "і" була замінена на англійську "i", що, на його думку, є стандартним способом "обманути програму пошуку плагіату". Він додав, що решту дисертації нового міністра освіти не аналізував.

Чи дійсно досліджували роботу Лісового

Науковиця Ірина Єгорченко зауважили, що вона та її колеги з антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" – організація, яка визнавала Сергія Шкарлета "плагіатором" та "посіпакою" – не досліджували наукову роботу Лісового.

Також науковиця зазначила, що факт плагіату є. Подібні випадки у наукового керівника Лісового Віктора Андрущенка – непоодинокі, стверджує вона.

До того ж в науковиці є сумніви щодо того, чи дійсно Лісовий писав сам дисертацію.

Помилка не така масштабна

Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, наголосила вона.

"Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. Він визнає цю помилку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату", – заявила Наталя Піпа.

Реакція Лісового

Оксен Лісовий є керівником Малої академії наук та військовослужбовцем. У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.

Також зазначають, що міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту,

– заявили у МАН.

Новий міністр освіти України

20 березня у Верховній Раді розглянули відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки України. "За" проголосували – 295 депутатів.

Верховна рада 21 березня проголосувала за призначення Оксена Лісового новим міністром освіти та науки України.

24 Канал зібрав найважливіші факти з біографії чиновника.