Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовый защитил в 2012 году. 24 Канал собрал главную информацию об обвинениях Лисового в академической неблагочестии.

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Откуда стало известно о плагиате

Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это опубликовали на странице "Украинского движения пацифистов".

Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.

В заявлении этой организации говорится, что "милитарист и плагиатор Лисовой не может быть министром образования".

Там опубликован анализ автореферата диссертации Лисового"Социокультурная самоидентификация личности", обнародованного в 2012 году. В частности там содержатся заимствования без ссылок с признаками копирования отдельных словосочетаний из автореферата другой диссертации.

Речь идет о работе Арабчука "Основные факторы социализации личности в поликультурной среде" в 2011 году.

Что не так с диссертацией Лисового

Информация о том, что работа Лисового не уникальна, появилась на ресурсе "Ошибки и фальсификации научных исследований". Отметим, что там размещены публикации об академической неблагополучии бывшего министра образования Сергея Шкарлета и экс-нардепа Ильи Кивы.

Автор публикации Василий Садовый пишет о том, что в диссертации Лисового есть совпадения с двумя другими работами: вышеупомянутого Арабчука и Зуева. В списках литературы, использованной при написании диссертации Лисового, работа Арабчука отсутствует.

Статья Зуева полностью вошла в состав диссертации Оксена Лисового, но ссылку на нее диссертант вставил только в трех местах.

Василий Садовый заметил, что доказательством копирования чужого текста Лисовым является то, что ошибка в тексте статьи Зуева – в слове "анропокультурных" пропущена буква "т", и в диссертации.

Также автор отметил, что в тексте диссертации Лисового украинская "i" была заменена на английскую "i", что, по его мнению, является стандартным способом "обмануть программу поиска плагиата". Он добавил, что остальную диссертацию нового министра образования не анализировал.

Действительно ли исследовали работу Лисового

Ученая Ирина Егорченко отметили, что она и ее коллеги по антиплагиатной инициативе "Дисергейт" - организация, которая признавала Сергея Шкарлета "плагиатором" и "муртадом" – не исследовали научную работу Лисового.

Также ученая отметила, что факт плагиата есть. Подобные случаи у научного руководителя Лисового Виктора Андрущенко – не единичны, утверждает она.

К тому же у ученой есть сомнения в том, действительно ли Лисовый писал сам диссертацию.

Ошибка не столь масштабна

Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, подчеркнула она.

"Один абзац у него выглядит скопированным с предыдущей работы. Больше таких случаев у него не было. Наверное, это была одна ошибка с его стороны. Он признает эту ошибку. В работах Шкарлета было очень много плагиата", – заявила Наталья Пипа.

Реакция Лисового

Оксен Лисовый является руководителем Малой академии наук и военнослужащим. В МАН сообщили, что Оксен Лисовый заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.

Также отмечают, что министр намерен отправить свою кандидатскую диссертацию на несколько авторитетных экспертиз.

В случае выявления в его работе нарушений добродетели Оксен Лисовый готов отказаться от ученой степени кандидата наук и в должности министра формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента,

– заявили в МАН.

Новый министр образования Украины

20 марта в Верховной Раде был рассмотрен отставка Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины. "За" проголосовали – 295 депутатов.

Верховная рада 21 марта проголосовала за назначение Оксена Лисового новым министром образования и науки Украины.

24 Канал собрал важнейшие факты по биографии чиновника.