При этом подчеркнул, что именно комплекс вопросов безопасности в образовании – один из основных приоритетов его работы в кресле главы МОН. В частности, ответы на вызовы войны.
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Оксен Лисовой назвал приоритеты своей работы
Лисовой намерен вместе с командой министерства пересмотреть подходы, формы и методы обучения. В частности, для украинских детей-беженцев.
Наша задача – вывести детей в оффлайн, обеспечить безопасное обучение в школах, детских садах, высшем образовании. Наша задача – обеспечить качественное онлайн-образование там, где офлайн по каким-то причинам невозможен,
– подчеркнул глава МОН.
При этом уточнил, что вопрос безопасности – это не только то, что напрямую связано с войной, не только бомбоубежища и другие организационные решения.
Это психология, здоровье ребенка. Последствия, которые принесет нам война, мы будем ощущать еще многие десятки лет. Наши решения могут предотвратить эти последствия, сделать их менее чувствительными и проблемными для будущего,
– убежден Лисовой.
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Кто такой Оксен Лисовой
- Оксен Лисовой является ученым и директор Малой академии наук (МАН). Отец новоназначенного министра Василий Лисовой был философом, правозащитником и диссидентом, за что его советские власти отправили в Сибирь.
- После начала широкомасштабной войны Оксен пошел как доброволец защищать наше государство от русских окупантов. В одном из своих интервью он рассказывал о том, что "участие в войне против империи, не по своей воле, начал принимать за неделю до дня рождения, ведь именно тогда КГБ арестовало отца". Был в ссылке Василий Лесной 11 лет.
- Назначение Лисового на должность министра образования поддержало немало выдающихся украинских деятелей. В частности, писательница Оксана Забужко, посол Украины в США Оксана Макарова, нардепы, преподаватели и многие другие.