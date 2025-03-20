Решение принял Совет молодых ученых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.

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Руководительницу Совета молодых ученых НАН обвинили в плагиате

Ученые Сергей Шарапов і Антон Сененко одними из первых обратили внимание на вероятный плагиат в диссертации Валерии Ковач и заимствования из российских научных работ.

В частности, в тексте диссертации Ковач русское слово "пол" ("стать") было автоматически переведено как "підлога" (укр.), "Волгоградская область" заменена на "Киевскую область", а "федеральный уровень" на "государственный уровень".

Группа разоблачителей направила официальную жалобу в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) с требованием проверить диссертацию Ковач на наличие академической недобропорядочности.

Президент НАН Украины Анатолий Загородний поручил Комиссии при Президиуме НАН по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований проверить возможные нарушения в научных работах Ковач.



Один из отрывков диссертации, где заметили признаки плагиата / Сергей Шарапов

До этого несколько советов молодых ученых отдельных отделений НАН провели собственные заседания. Некоторые из них призвали не только отстранить Ковач, но и провести новые выборы главы.

На онлайн-заседании профильной комиссии НАН Ковач имела возможность выразить свою позицию относительно плагиата, а также ей предложили предоставить письменное объяснение.

Комиссия начала подготовку проекта решения, которое будет касаться не только Ковач, но и специализированного ученого совета, который принял эту диссертацию.

Отметим, что Валерия Ковач является доктором наук по госуправлению, свою докторскую диссертацию она защитила в декабре 2020 года в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП).