Рішення ухвалила Рада молодих вчених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.

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Очільницю Ради молодих вчених НАН звинуватили у плагіаті

Науковці Сергій Шарапов і Антон Сененко одними з перших звернули увагу на ймовірний плагіат у дисертації Валерії Ковач та запозичення із російських наукових праць.

Зокрема, у тексті дисертації Ковач російське слово "пол" ("стать") було автоматично перекладене як "підлога", "Волгоградська область" замінена на "Київську область", а "федеральний рівень" на "державний рівень".

Група викривачів спрямувала офіційну скаргу до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з вимогою перевірити дисертацію Ковач на наявність академічної недоброчесності.

Президент НАН України Анатолій Загородній доручив Комісії при Президії НАН із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень перевірити можливі порушення у наукових роботах Ковач.



Один з уривків дисертації, де помітили ознаки плагіату / Сергій Шарапов

До цього кілька рад молодих вчених окремих відділень НАН провели власні засідання. Деякі з них закликали не лише відсторонити Ковач, а й провести нові вибори очільника.

На онлайн-засіданні профільної комісії НАН Ковач мала можливість висловити свою позицію щодо плагіату, а також їй запропонували надати письмове пояснення.

Комісія почала підготовку проєкту рішення, яке стосуватиметься не лише Ковач, а й спеціалізованої вченої ради, яка ухвалила цю дисертацію.

Зазначимо, що Валерія Ковач є докторкою наук із держуправління, свою докторську дисертацію вона захистила у грудні 2020 року у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).