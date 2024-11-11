Диссертация Мельниченко под названием "Преобразованные формы в воспитательных практиках современного социума" была написана в 2006 году. Проанализировав ее, исследователи сделали вывод, что диссертант щедро воспользовался целыми абзацами из трех российских научных работ – безо всяких ссылок. Детали передает 24 Канал со ссылкой на сайт "Плагиат и фальсификации".

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Почему ректора КПИ обвинили в плагиате

Источник плагиата для Мельниченко, как утверждают исследователи, есть три работы россиян разных лет – "Религиоведение. Вероучения религий мира", "О патриотическом воспитании молодежи" и "Иррациональные формы патриотизма". Как указано в статье, учебное пособие для вузов "Религиоведение" является популярным объектом краж.



Желтое – это совпадения текстов, бирюзовое – перефразирование и синонимы, зеленое – перестановки слов местами / Фото "Плагиат и фальсификации"

В чужом тексте наш доморощенный философ, как водится, заменяет "патриота России" на "патриота государства", "Россию" – на "собственное государство", "идеи Отечества" – на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" – на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирование России" на "реформирование современной Украины",

– сказано в обличительной статье.

Исследователи смеются над тем, что диссертация Мельниченко имеет красноречивое название "Преобразованные формы". И ее автор буквально превращает российские идеи в якобы украинские.

"Наш хвилософ "рефлексирует проблему патриотического воспитания" с помощью текста, написанного двумя россиянами, из которых один – полковник, и к тому же напечатанного в российском патриотическом журнале, издававшемся российским движением "Духовное наследие", руководителями которого кроме Подберезкина были коммунисты Геннадий Зюганов и Геннадий Селезнев, а целью движения было "возрождение духовности на основе "общенациональной Русской Идеи", и об этом было известно еще в 1995 году, когда это патриотическое российское движение было создано!

– акцентируют ученые.

На автора статьи "Культурный мир меняющейся России" Мельниченко ссылается ровно один раз. А дальше снова берет куски его текста и выдает за свои – это следует из тех же сравнительных таблиц.

"Мельниченко воспользовался машинным переводом и не заметил ошибку, написав: "человек идентифицирует себя с безнадежно-негативным образом своей страны и чувствует, что он ему чем-то близок и даже дорог" (в украинском языке слово "человек" – женского рода, а не мужского). Ну и подмены в тексте: Чубайса Мельниченко заменил на "демократов", "новых русских" – на "новых украинцев", а "нерусских" – на "не своих", – приводят факты авторы исследования.

Интересно, что Мельниченко в разные годы был членом научно-методической подкомиссии "Академическая добродетель" МОН Украины, членом Комиссии КПИ имени Игоря Сикорского по вопросам этики и академической честности, членом рабочей группы по разработке законопроекта "О высшем образовании", членом Комиссии университета по соблюдению законности и борьбы с коррупцией и тому подобное.