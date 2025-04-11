Речь идет о НУ "Одесская морская академия" и Одесском национальном морском университете. Об этом сообщил ректор НУ "Одесская морская академия" Михаил Миюсов в Facebook, отмечает 24 Канал.

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Такое решение приняли в результате встречи заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого и членов ректоратов Национального университета "Одесская морская академия" и Одесского национального морского университета по оптимизации сети высших морских учебных заведений Украины. Встреча состоялась в НУ "Одесская морская академия".

Участники также обсудили механизмы, сроки объединения вузов, определение руководящих органов участников объединения, а также другие важные для жизнедеятельности обоих университетов организационные мероприятия.

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