Тож усі ці зареєстровані учасники та учасниці можуть вже завантажити своє запрошення. Про це інформує 24 Канал з посиланням Український центр оцінювання якості освіти.
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Які дані є у запрошенні на НМТ
У запрошеннях на тестування зазначили дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.
Зверніть увагу! Інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим.
Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначили за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ.
Радимо заздалегідь ознайомитися із запрошенням і спланувати маршрут до ТЕЦ. Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини,
– наголошують у Центрі.
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Що відомо про НМТ у 2025 році
- У 2025 році основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня.
- Знання випускників перевірятимуть з чотирьох предметів.
- Три будуть обов'язковими, а один – на вибір.
- Найпопулярнішим предметом на вибір серед учасників стали іноземні мови.
- Додатковий період реєстрації на НМТ-2025 триватиме з 9 до 14 травня.
- Структура та складність тестів НМТ залишаться такими самими, як торік. Виняток – тести з історії України, які тепер охоплюють всі теми.