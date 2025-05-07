Тож усі ці зареєстровані учасники та учасниці можуть вже завантажити своє запрошення. Про це інформує 24 Канал з посиланням Український центр оцінювання якості освіти.

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Які дані є у запрошенні на НМТ

У запрошеннях на тестування зазначили дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

Зверніть увагу! Інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначили за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

Радимо заздалегідь ознайомитися із запрошенням і спланувати маршрут до ТЕЦ. Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини,

– наголошують у Центрі.

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Що відомо про НМТ у 2025 році